0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:35

Агент Барбоза оценил возможный трансфер Ренана в «Реал»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что «Зенит» готов предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника Роберта Ренана.

— Предложение «Реала» по Ренану? Мне кажется, что слишком рано, потому что рынок уже закрыт. До лета еще много времени. Посмотрим, но пока мне кажется преждевременным говорить о покупке. Скорее «Реал» следит за Ренаном.

— Не слишком большая сумма за Ренана? Стоит ли он 40 миллионов евро?

— Думаю, что это может быть небольшая сумма для «Реала». Но пока это футурология — говорить, что они готовы заплатить 40 миллионов. Есть интерес, посмотрим, как он будет реализовываться, — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

19-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. Пока за новую команду он не успел провести ни одного официального матча.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Ренана в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-predlozhenie-reala-po-renanu-rano-ob-e-tom-govorit/
ФК Зенит
ФК Реал
Паулу Барбоза
Роберт Ренан
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент
Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок
«Спартак» победил «Сочи» и выиграл Зимний кубок РПЛ. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ
Сергей Шавло: «Не надо отдавать Классена в аренду, он неплохо показывает себя в «Спартаке»
«Химки» объявили о подписании защитника Тассано
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент