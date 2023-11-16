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Сегодня, 17:35

Агент Барбоза: «Многие российские игроки привлекают внимание европейских скаутов. Примеры Захаряна и Кузяева подтверждают это»

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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о том, что европейские скауты следят за игроками, которые играют в России.

«В России немало игроков, которые привлекают внимание большого количества европейских скаутов. Все футболисты, которые сейчас выделяются в РПЛ, находятся под пристальным вниманием. В Европе следят за российским рынком — отъезд Захаряна и Кузяева в топ-лиги подтверждает это», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Минувшим летом Далер Кузяев перешел в французский «Гавр» на правах свободного агента. До перехода полузащитник играл за «Зенит». В составе нового клуба российский футболист провел 12 матчей и забил 2 мяча.

Арсен Захарян тоже покинул российский чемпионат летом 2023 года. 20-летний игрок пополнил состав испанского «Реал Сосьедад». За новую команду россиянин сыграл 10 матчей (287 минут). Хавбек не смог отличиться результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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