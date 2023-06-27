Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

Агент Барбоза отреагировал на информацию о том, что «Фенербахче» хочет арендовать Вендела и Малкома

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о новости о том, что «Фенербахче» хочет арендовать игроков «Зенита» Вендела и Малкома.

«У меня большие сомнения. Информация турецких спортивных СМИ не всегда соответствует действительности. Что касается Малкома, то это нереально. Если речь идет про аренду, то это несерьезное предложение. Но надо понимать, что в Турции редко правду пишут. Никакой клуб не будет давать ключевых футболистов в аренду, тем более они не свободные агенты. Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой игрок имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Он считает, что на Вендела в Европе не будет спроса.

«Вендел талантливый футболист, но какой топовый клуб хочет иметь игрока, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмет его», — добавил Барбоза.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-na-vendela-ne-budet-sprosa-v-evrope-kakoi-topovyi-klub-podpishet-igroka-kotoryi-ne-uvazhaet-klub-261785/
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Байдачный — о чешских тренерах в РПЛ: «Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране»

Агент Бородина: «Есть вероятность, что Сергей продолжит карьеру в «Краснодаре»