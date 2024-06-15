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Сегодня, 12:59

Агент Барбоза поделился мнением о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сам факт того, что «ПСЖ» купил Сафонова, значит, что они считают его топ-игроком. Конечно, это лучший российский трансфер за последние годы. Матвею предстоит большая работа, ему будет непросто. Придется очень много работать, показывать, что он соответствует уровню, доказывать, что он лучше и сильнее Доннаруммы, тогда он будет играть в основном составе. Безусловно, у него будет шанс попасть в основной состав», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-o-transfere-safonova-v-pszh-ponyali-chto-donnarumme-nuzhna-dostojnaya-konkurentsiya/
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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