Агент Барбоза поделился мнением о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сам факт того, что «ПСЖ» купил Сафонова, значит, что они считают его топ-игроком. Конечно, это лучший российский трансфер за последние годы. Матвею предстоит большая работа, ему будет непросто. Придется очень много работать, показывать, что он соответствует уровню, доказывать, что он лучше и сильнее Доннаруммы, тогда он будет играть в основном составе. Безусловно, у него будет шанс попасть в основной состав», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.