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Сегодня, 19:03

Барбоза: «Габигол — футболист сборной Бразилии, для «Зенита» это может стать большим усилением»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о возможном приезде в Россию нападающего «Фламенго» Габигола. Ранее сообщалось, что Габриэль Барбоза (Габигол) ведет активные переговоры с одним из клубов РПЛ.

«Да, это один из лучших бразильских бомбардиров и очень талантливый игрок. Без сомнения, то, если трансфер случится, то это будет огромный вклад в чемпионат России. Подождем, чтобы понять, действительно ли этот трансфер возможен, но Габигол — это известный игрок, футболист сборной Бразилии, для «Зенита» это может стать большим усилением», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Он также заявил, что не стал бы сравнить уровень Габигола с Вагнером Лав или Халком во времена их игры за Россию. Он считает, что они стилистически разные футболисты.

Агент также объяснил, что может мотивировать Габигола перейти в российский клуб, который не выступает в еврокубках.

«У Габигола будет возможность играть в сборной Бразилии, будучи футболистом «Зенита», тут есть конкуренция. Если Габигол будет успешно играть в «Зените», то у него большие шансы закрепиться в сборной», — добавил он.

Сообщалось, что агенты Барбозы попросили у «Спартака» зарплату 5,5 миллионов евро за сезон.

26-летний футболист играет за «Фламенго» с января 2020 года после перехода из «Интера». В активе бразильца 136 голов и 37 результативных передач в 226 матчах. Его контракт с «Фламенго» действует до декабря 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-esli-transfer-gabigola-sluchitsya-to-eto-budet-ogromnyi-vklad-v-chempionat-rossii-263046/
ФК Фламенго
Паулу Барбоза
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