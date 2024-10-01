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Агент Барбоза полагает, что Ману Фернандеш был бы не против вернуться в Россию

Алина Савинова
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Агент Паулу Барбоза, который вел дела Ману Фернандеша, считает, что у бывшего португальского футболиста есть потенциал стать главным тренером.

«Ману в прошлом году закончил карьеру, но он хотел еще играть в футбол, потому что любит это дело. Я думаю, что у него есть большие шансы для того, чтобы в будущем стать главным тренером. Можно ли будет увидеть Фернандеша в России? Ману играл во многих странах, но действительно счастливым был в России. В этой стране он смог достичь наибольшего успеха. Думаю, что он бы не был против снова вернуться сюда», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Фернандеш выступал в России за «Локомотив» (2014-2019) и «Краснодар» (2019-2020). В РПЛ в общей сложности он провел 119 матчей, в которых отметился 27 голами и 23 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Паулу Барбоза

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