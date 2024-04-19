Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Агент Барбоза: «Если «Монако» решит купить Чалова, то проблем с переходом не будет»

Telegram Дзен

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе «Монако» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Если «Монако» решит купить Чалова, то никаких проблем с переходом не будет. Федор может играть в любом чемпионате», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» — «Факел»: хозяева вышли вперед благодаря дебютному голу Виктора Са

«Краснодар» — «Факел»: Сперцян был в офсайде, но гол «быков» засчитан правильно