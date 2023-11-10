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Сегодня, 16:56

Агент Барбоза — о Сперцяне: «Будет хорошо играть — будет в «Ювентусе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Во-первых, надо понимать, что «Ювентус» заинтересован, потому что такие клубы, они всегда смотрят много игроков, то есть их скауты сидят и смотрят. Это еще не означает, что они собираются кого-то купить. Тем более мы еще далеко от завершения первой половины чемпионата России. Поэтому я думаю, что очень рано делать какие-то выводы. Интерес и желание купить — это разные вещи», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он предположил, подойдет ли Сперцяну чемпионат Италии.

«Думаю, что любому хорошему игроку он, конечно, подойдет. Который хорошо играет, хорошо показывает, высокого уровня. Так что, будем следить дальше. Будет хорошо играть — будет играть в «Ювентусе», — добавил агент.

9 ноября стало известно, что «Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести Сперцяна. По информации Tuttosport, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-spertsyan-mozhet-zaigrat-v-yuventuse
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ювентус
Паулу Барбоза
Серия А
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