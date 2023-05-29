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Сегодня, 16:58

Агент Барбоза: «В сборной Бразилии оценили выдающийся сезон Малкома в «Зените»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза предположил, как вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии может повлиять на его будущее в петербургском клубе.

«Вызов Малкома в сборную Бразилии имеет большое значение. Но самое главное, чтобы он не просто получил это приглашение, но и чтобы получил шанс сыграть. Это очень важный момент. Аргумент игры в сборной может иметь определенный вес при переговорах на летнем трансферном рынке», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он отметил, что Малком заслужил вызов в сборную Бразилии.

«В сборной оценили его выдающийся сезон в «Зените», — добавил агент.

28 мая стало известно, что Малкома вызван в сборную Бразилии на контрольные матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barboza-v-sbornoy-brazilii-otsenili-vydayushchiysya-sezon-malkoma-v-zenite
Малком Филипе (Малком)
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Паулу Барбоза
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