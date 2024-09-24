Агент Барбоза считает, что Абаскаль сейчас не сможет найти себе работу в РПЛ

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об уровне бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Барбоза считает, что испанец сейчас не сможет найти себе работу в России.

«Все тренеры уже работают. Чемпионат уже начался, все идет вперед. Но, если он приехал, то есть какая-то причина. Чисто теоретически, если какой-нибудь тренер уходит, то тогда может быть он сможет найти работу», — цитирует агента «Спорт день за днем».

В субботу, 21 сентября, «Гранада» объявила об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. После увольнения из испанского клуба 35-летний специалист прибыл в Россию. В воскресенье, 22 сентября, он посетил матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.