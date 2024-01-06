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6 января, 22:54

Агент Барбоза считает, что Нино может стать одним из лидеров «Зенита»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансфере бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в «Зенит».

«Нино — очень качественный, хороший игрок. Если он быстро адаптируется к российскому футболу, то принесет «Зениту» огромную пользу в борьбе за чемпионство. Думаю, он может стать одним из лидеров команды в будущем. Стоит отметить, что Нино был одним из лучших игроков в чемпионате Бразилии на своей позиции. В общем, Нино — отличное приобретение для «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В минувшем сезоне 26-летний Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-nino-ochen-kachestvenny-j-igrok-on-by-l-odnim-iz-luchshih-v-brazilii/
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ФК Зенит
Нино (Зенит)
Паулу Барбоза
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