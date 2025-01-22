Агент Барбоза считает, что трансфер Луиса Энрике повысил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о трансфере игрока «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Топ-трансфер? Да, однозначно. Ожидания очень большие. Энрике — перспективнейший футболист, он сто процентов усилит «Зенит». С ним шансы петербуржцев на чемпионство увеличиваются, он точно сыграет роль в гонке за трофей. К тому же трансфер Энрике — это отличная инвестиция. Его знают все скауты мира и пристально за ним следят, поэтому существует большая вероятность выгодно его продать в будущем», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере игрока сборной Бразилии 20 января. В рамках сделки в «Ботафого» из «Зенита» отправится Артур, а летом бразильский клуб пополнит еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел.