Агент Барбоза считает, что Тюкавину не нужно уезжать в Европу летом

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не стоит уезжать в Европу нынешним летом.

«Думаю, 20 миллионов евро (сумма отступных для европейских клубов — Прим. «СЭ») будет сложно за него получить. А то, что желающие приобрести футболиста есть, это без сомнения. Если «Динамо» с помощью Тюкавина станет чемпионом России, это тоже будет плюсом. Но я бы посоветовал еще один сезон провести в России, чтобы набраться опыта», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей, забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Сумма отступных для европейских клубов составляет 20 миллионов евро.

После 27 туров «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками, лидирует «Зенит» (51), на втором месте находится «Краснодар» (50).