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Сегодня, 17:40

Агент Барбоза считает, что в Италии, Испании и Португалии есть подходящие «Спартаку» тренеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном сменщике экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что есть много тренеров, которые могли бы работать в «Спартаке». Здесь вопрос не в национальности, а в том, насколько они готовы работать в этом клубе. Есть тренеры в Испании, Португалии, Италии. Но, мне кажется, проблема «Спартака» не столько тренер, сколько условия для него. Главный вопрос — спортивная стратегия. Ведь последний год там работали хорошие тренеры, но у всех, к сожалению, были большие трудности. Вопрос: какая спортивная политика, какой скаутинг, какой набор игроков. На рынке есть толковые готовые тренеры. Сейчас у «Спартака» есть время, чтобы хорошо выбрать. После окончания чемпионата еще у некоторых закончатся контракты», — сказал Барбоза «СЭ».

14 апреля пресс-служба красно-белых сообщила, что Абаскаль покидает клуб.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-го тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паулу Барбоза
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