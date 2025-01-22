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Сегодня, 18:59

Агент Барбоза считает, что «Зенит» не превосходит конкурентов по борьбе за победу в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» поборется за чемпионство? Думаю, да. Но все зависит от стабильности — как в игре, так и внутри клуба. Если у тренера будет возможность делать все, что он хочет, если он будет получать необходимые усиления, то команда точно будет претендовать на чемпионство.

Мне кажется, и «Спартак», и «Краснодар» наравне с «Зенитом» поборются за трофей. Все зависит от того, кто будет более стабильным на протяжении всей второй части сезона. Наверное, мелкие детали будут играть определяющую роль», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке, «Краснодар» с тем же количеством очков лидирует по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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