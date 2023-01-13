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Сегодня, 17:05

Агент Барбоза считает перспективным возможный переход Тавареша в «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
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Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак». Ранее O Jogo сообщал, что 21-летний футболист может перейти в московский клуб.

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«Я знаю этого игрока. Это хороший и молодой защитник. Он перспективный футболист, но я сомневаюсь, что в ближайшее время он начнет сразу играть в «Спартаке». У него была тяжелая травма. Как вложение на будущее для клуба — это интересный вариант. Он мало играл в «Бенфике», поэтому в России он сможет обрести необходимую игровую практику», — сказал Барбоза «СЭ».

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Тавареш
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