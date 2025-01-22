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Сегодня, 11:15

Агент Барбоза считает скаутов «Зенита» одними из лучших на рынке Латинской Америки

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о скаутской службе «Зенита».

«Скаутинг «Зенита» — один из лучших в мире по работе в Латинской Америке. Они изучают абсолютно всех и принимают очень верные решения. Иногда может быть непонятно, почему «Зенит» покупает молодого бразильца, который еще не успел показать себя в полной мере. Но скаутинг петербуржцев работает на перспективу. Они покупают доступных игроков, чтобы потом продать на пике стоимости. Конечно, есть определенный риск, но он оправдывается. Это риск с некоторыми гарантиями. Сейчас все скауты мира знают уровень и способности игроков, которых приобретает «Зенит».

К примеру, Педро. Они нашли очень молодого, но талантливейшего футболиста, который может принести клубу огромные деньги в перспективе. Интерес к Педро из Европы есть, потому что всем понятно, что это хороший игрок. Его трансфер — очень грамотное вложение, — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года за 9 миллионов евро. На счету 18-летнего форварда 3 гола и 2 голевые передачи в 35 матчах за российский клуб во всех турнирах.

Игрок провел 8 матчей и забил 2 мяча за молодежную сборную Бразилии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро, контракт нападающего рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
2
ФК Зенит
Паулу Барбоза
Педро (Зенит)
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