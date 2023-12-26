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Сегодня, 18:04

Агент Барбоза сомневается, что Вендел покинет «Зенит» зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, есть ли на российском рынке замена полузащитнику «Зенита» Венделу в случае его ухода из клуба.

«Я прям полностью не уверен, но считаю, что есть. Есть, конечно, и игроки, которые играют в Бразилии. Думаю, найти замену будет не так сложно. Можно ли заменить Вендела россиянином, или это обязательно должен быть легионер? Тут должно работать дальновидение руководства клуба, какой игрок больше подойдет. Но я не думаю, что Вендел уйдет зимой, есть большие сомнения. Во-первых, я тоже сомневаюсь, что он уйдет зимой. Очень ограниченный рынок в это время. Во-вторых, я думаю, он будет играть. Потому что, если он будет играть, у «Зенита» больше шансов его продать по лучшей цене. Да есть и другие моменты, которые стоит учитывать, возможно, не стоит сразу продавать. Аренда? Это совсем другое. Какие позиции надо усилить «Зениту»? Все зависит от тренера, ему всегда виднее. Поэтому я думаю, мои слова будут нецелесообразны в данном вопросе», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Вендел провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-somnevayus-chto-vendel-zimoy-pokinet-zenit
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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