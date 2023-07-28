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Сегодня, 17:26

Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются Венделом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из «Зенита».

«Насколько мне известно, от европейских клубов нет интереса. Известно, что «Фламенго» хотел пригласить Вендела, но там уже поняли, что в данных условиях «Зенит» вряд ли его отпустит, — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что агент Вендела продолжает заниматься поиском нового клуба для игрока.

Источник: «Спорт День за Днем»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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