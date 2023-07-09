Агент Барбоза сообщил, что несколько футболистов из Португалии могут оказаться в РПЛ этим летом

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможных трансферах футболистов из европейских клубов в российские этим летом.

«Трансферы из Европы в Россию точно возможны. Рынок живет. Знаю, что несколько футболистов из Португалии могут оказаться в РПЛ. Идут переговоры. Игроки готовы ехать в Россию. Но окно длинное, давайте подождем и посмотрим, кто и где окажется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Летнее трансферное окно в России открылось 1 июля. Первый тур нового сезона РПЛ стартует 21 июля.