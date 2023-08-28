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Сегодня, 18:20

Агент Барбоза сообщил, что в этом сезоне Нерес не перейдет из «Бенфики» в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал срыв перехода бразильца Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит».

«Думаю, что вопрос не сводится к этой сумме. Есть другая причина. У «Бенфики» большие цели в этом сезоне. Она хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов. Команда рассчитывает на Нереса. В «Бенфике» думают, что если он сыграет в Лиге чемпионов, в конце сезона будет намного более интересно его продать. А сейчас считают, что не самый подходящий момент», — цитирует Барбоза «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» оценивает сделку по Нересу в 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-v-e-tom-sezone-neres-ne-perejdet-iz-benfiki-v-zenit/
ФК Бенфика
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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