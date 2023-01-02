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Сегодня, 13:19

Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Reuters
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Футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» сравнил российского нападающего Артема Дзюбу с форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Для меня странно, что Дзюба до сих пор не нашел клуб. Он, как и Роналду, не провел нормальную предсезонную подготовку. Поэтому плохо выглядел. Но он еще может пару лет играть на более высоком уровне. Он одаренный игрок. Это реальность. Если он захочет играть в Европе, то без проблем сможет там показать себя. Артем правда достаточно сильный футболист», — сказал Барбоза «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
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