Агент Барбоза уверен, что за Ренаном на молодежном ЧМ будут следить скауты ведущих клубов мира

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что за защитником «Зенита» Робертом Ренаном будут следить скауты европейских клубов на молодежном чемпионате мира-2023.

«Без сомнения, будут. Я думаю, что есть много игроков, за которыми наблюдает множество клубов. На чемпионате мира будут скауты и эксперты всех главных команд мира. Естественно, что за Ренаном будут следить», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он отметил, что выступление Ренана на этом турнире может повлиять на его трансферную стоимость.

«Конечно, это может повлиять на его стоимость. Трансферный рынок во многом зависит от таких турниров. Чемпионат мира имеет огромное влияние. Те игроки, которые показывают себя там, выделяются, привлекают интерес всех команд, потому что молодежь — это самое важное в футболе», — добавил агент.

19-летний Ренан был вызван в национальную команду Бразилии на молодежный ЧМ. Бразильцы сыграют в одной группе со сборными Италии, Нигерии и Доминиканской Республики. Турнир будет проходить в Аргентине с 20 мая по 11 июня.