Агент Барбоза заявил, что «Бешикташ» планирует взять Баринова в аренду

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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Знаю, что есть интерес «Бешикташа» к Баринову. Но тут стоит вопрос об аренде, а это не очень интересно для любого клуба. Баринов играет в основном составе, отдавать его в аренду не очень целесообразно. Насколько я знаю, это должна быть аренда. Посмотрим, что будет», — сказал Барбоза «СЭ».
Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.
В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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