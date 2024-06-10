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Сегодня, 19:05

Агент Барбоза: «Конкретных предложений по Сперцяну пока нет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Насколько мне известно, конкретных предложений по Сперцяну пока нет, но интерес от европейских клубов существует. Все может быть. У нас сейчас будет чемпионат Европы, который задержит все предложения. Потому что обычно топ-клубы смотрят такие турниры до конца и изучают, какие есть варианты», — сказал Барбоза «СЭ».

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро. Ранее «СЭ» стало известно об интересе к футболисту со стороны «Дженоа».

Эдуард Сперцян
ФК Дженоа
ФК Краснодар
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