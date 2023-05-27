Агент Барбоза: «Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в «Рому»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому».

«Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в «Рому». Это невозможно. Они не будут платить за него 20 миллионов евро. Думаю, «Рома» найдет подходящего футболиста и в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.

В текущем сезоне «Рома» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпиона Италии. Команда набрала 60 очков за 36 туров.