Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Агент Барбоза: «В Европе пристально следят за российскими талантами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к российским футболистам в Европе.

«Перейдет ли кто-то из российских игроков РПЛ в Европу в ближайшее время? Такая вероятность есть всегда, потому что в чемпионате России есть футболисты, которые могут играть за рубежом. Пока сезон не закончился — обычно в конце чемпионата завершается наблюдение скаутов, и дальше клуб принимает решение. Если что-то и будет, то скорее летом. Индивидуализировать будет некорректно, поэтому фамилии называть не буду. Но сейчас в Европе пристально следят за всеми российскими талантами — как за молодыми, так и за более взрослыми», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

6 декабря появилась информация, что «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Паулу Барбоза
Читайте также
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Песков объяснил смену губернатора Курской области
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Сегодня
Вчера
Неделя