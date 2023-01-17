Агент Барбозы Мойзеса Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем защитника в ЦСКА.

«Пока ничего определенного. Ничего пока не ясно. Начались ли переговоры между ЦСКА и «Интернасьонал» о выкупе игрока? Переговоры еще не начались. Они будут только в мае», — сказал Гарсия «СЭ».

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.