Агент Баринова: «Локомотив» отклонил предложение, «Бешикташ» взял паузу в переговорах»

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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» о ходе переговоров с «Бешикташем» по возможному трансферу игрока.
«Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор «Бешикташа». Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа. Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива». Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам. Все, что ни делается — все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру", — сказал Банатин «СЭ».
Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.
В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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