Агент Баринова назвал ерундой новость о штрафах игрока в ГИБДД

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что 27-летнего игрока могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченного штрафа ГИБДД.

Ранее Mash сообщил, что Баринов за полтора года собрал 703 нарушения на 642 тысячи рублей.

«У Mash в последнее время свои футбольные «приколы», это их работа и интересная для читателей повестка. То Соболев, то Глушенков, то теперь Баринов. Все это ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей у него нет», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов в сезоне-2024/25 провел 11 матчей и отдал 3 голевые передачи. «Локомотив» в 8-м туре РПЛ обыграл «Оренбург» (4:2) и пока идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.