Агент Баринова о продлении контракта: «Процесс начался, но пока рано о чем-то говорить»

Сегодня, 15:03
Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал корреспонденту «СЭ» о ходе переговоров по новому контракту игрока.
«Процесс начался. Прошла рабочая встреча. Что-то обсудили, но это внутренняя кухня. Пока рано о чем-то говорить», — сказал Банатин «СЭ».
Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал три результативные передачи.