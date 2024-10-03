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Сегодня, 08:57

Агент Баринова оценил возможность перехода капитана «Локомотива» в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил возможный переход игрока в «Спартак».

«Перейдет ли Баринов в «Спартак»? Мы не должны думать в сослагательных наклонениях: «если бы, да кабы». Мы живем от игры к игре, как говорится. Вот сегодня игра, все, отдохнули, ждем следующей игры. А что, если... Так в футбол не играют. Но если будет какое-то предложение...» — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 14 матчей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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