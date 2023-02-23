Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника в «Зенит»

Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Зенит»? Прочитал новости в СМИ. Про это пишут каждое трансферное окно, что есть интерес. А так, ничего не было», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Ранее появилась информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга намерен обменять Далера Кузяева на Баринова.

В текущем сезоне Баринов провел 16 матчей за «Локомотив» в чемпионате России, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.