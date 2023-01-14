Агент Баринова подтвердил, что «Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» о трансфере игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин подтвердил, что московский клуб получил от «Бешикташа» запрос о трансфере игрока.

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет, — цитирует Банатина ТАСС. — Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа».

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.