Агент Баринова: «Дзюба? Никто в мире не может указать Диме, с кем не общаться»

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Агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал высказывания представителя форварда Артема Дзюбы о том, что клуб через агента просил игроков меньше общаться с футболистом.
«Естественно, ко мне никто не обращался, я об этом ничего не слышал и узнал только из интервью. Надо понимать, Дима такой человек, что никто в мире не может ему указать, с кем общаться или не общаться», — цитирует Банатина «РБ Спорт».
Позже председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» заявление агента.
После зимней паузы 35-летний Дзюба стал получать гораздо меньше игровой практики. В матче 27-го тура против «Ростова» (1:0) он остался в запасе.