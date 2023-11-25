Агент Баринова поддержал футболиста: «У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» высказывание футболиста в адрес ассистента арбитра.

«Всегда и в любой ситуации, как на поле, так и за его пределами я поддерживаю и буду поддерживать все решения и все слова Дмитрия на сто процентов! Возможно, кому-то это покажется излишней эмоциональностью , но это говорит лишь о том, насколько он бьется и переживает за свою команду и результат! У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости. К сожалению, судейские решения часто влияют на результат. Наиболее емко и ясно по всему этому сегодня высказался главный тренер Михаил Михайлович Галактионов. И хочется отметить не первый уже громкий скандал с участием главного судьи сегодняшней игры!» — сказал Банатин «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.