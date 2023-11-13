Агент Баринова: «Дима получил небольшую травму в матче со «Спартаком», но к следующему туру будет готов»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что футболист должен восстановиться от мышечного повреждения к игре с «Крыльями Советов».

«У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со «Спартаком». Скорее всего, к следующему туру чемпионата России будет готов. Врачи «Локомотива» после обследования совместно с докторами сборной решили, что нет необходимости футболисту ехать в сборную. Об этом стало известно еще до начала сбора», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ пройдет 25 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Баринов провел 14 игр и отметился 1 голом.