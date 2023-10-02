Агент Баринова: «Футболисты уровня Дмитрия находятся в шорт-листах различных клубов»

Агент Баринова рассказал об интересе к игроку от европейских команд

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку от европейских команд.

— Весной Баринов подписал новое долгосрочное соглашение с «Локомотивом». Интерес из Европы к нему сохраняется?

— Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире. Все отслеживается, работа скаутов ведется круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.

— Что доходило этим летом?

— Были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны. Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас все вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 27-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Баринов провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 голом.