Агент Барриоса не уверен, что игрок останется в «Зените» на следующий сезон

Агент Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем своего клиента, полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Еще рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит «Зениту» и думает только о том, чтобы выиграть с командой 5 титулов подряд. Ни о чем другом речь не идет», — приводит слова Поссо Sport24.

В текущем сезоне Барриос принял участие в 24 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт 29-летнего колумбийца с «Зенитом» действует до лета 2026 года.