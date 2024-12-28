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Сегодня, 12:15

Агент Барриоса опроверг информацию о желании игрока покинуть «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть «Зенит». Он лишь имел в виду, что у него по контракту осталось три года — а уже после этого возможно возвращение в «Бока Хуниорс» или в одну из двух команд чемпионата Колумбии», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее Барриос заявил, что хотел бы вернуться в «Боку» для реванша за финал Кубка Либертадорес-2018, в котором его команда проиграла «Ривер Плейту», и выиграть главный южноамериканский трофей.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба.

Вильмар Барриос
ФК Бока Хуниорс
ФК Зенит
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