Агент Барриоса ответил на вопрос, останется ли игрок в «Зените»

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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о планах игрока на будущее.
— Барриос бурно отмечал победу «Зенита» в Суперкубке России. Откуда у него столько эмоций после такого числа выигранных трофеев?
— Он просто счастливый человек и любит побеждать.
— Барриос остается в «Зените»?
— Да, он остается, — цитирует Поссо «Спорт день за днем».
30-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.