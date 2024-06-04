Агент Барриоса: «Бока» была заинтересована в Вильмаре последние два сезона, но сейчас это невозможно»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что игрок продолжает следить за матчами «Бока Хуниорс».

— У него где-то миллион подписчиков из «Боки»! — приводит слова Поссо Metaratings.ru. — Каждый день они ему пишут: «Вернись к нам»! «Бока» была заинтересована в возвращении Барриоса последние два сезона, но сейчас это невозможно.

— То есть возможность такого трансфера не рассматривается?

— Сейчас — нет, но со временем такое возможно.

— Вильмар следит за результатами «Боки»?

— Он смотрит большинство их игр. Барриос — настоящий фанат!

— Многие футболисты не интересуются своим видом спорта за пределами поля. Получается, что Вильмар к таковым не относится?

— У него большая страсть к футболу. Он смотрит матчи «Боки Хуниорс» и чемпионата Колумбии через приложения на телефоне в России. Он постоянно смотрит футбол, — сказал агент.

В минувшем сезоне 30-летний колумбиец провел 39 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи. Барриос выступал за «Боку» с августа 2016 по февраль 2019 года.