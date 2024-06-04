Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:13

Агент Барриоса: «Бока» была заинтересована в Вильмаре последние два сезона, но сейчас это невозможно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что игрок продолжает следить за матчами «Бока Хуниорс».

— У него где-то миллион подписчиков из «Боки»! — приводит слова Поссо Metaratings.ru. — Каждый день они ему пишут: «Вернись к нам»! «Бока» была заинтересована в возвращении Барриоса последние два сезона, но сейчас это невозможно.

— То есть возможность такого трансфера не рассматривается?

— Сейчас — нет, но со временем такое возможно.

— Вильмар следит за результатами «Боки»?

— Он смотрит большинство их игр. Барриос — настоящий фанат!

— Многие футболисты не интересуются своим видом спорта за пределами поля. Получается, что Вильмар к таковым не относится?

— У него большая страсть к футболу. Он смотрит матчи «Боки Хуниорс» и чемпионата Колумбии через приложения на телефоне в России. Он постоянно смотрит футбол, — сказал агент.

В минувшем сезоне 30-летний колумбиец провел 39 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи. Барриос выступал за «Боку» с августа 2016 по февраль 2019 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barriosa-vilmar-v-rossii-postoyanno-smotrit-matchi-boki-on-fanat-369426/
Вильмар Барриос
ФК Бока Хуниорс
ФК Зенит
0
Читайте также
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Шикунов — о Соболеве: «В «Спартаке» был конфликт с тренером, человек хочет что-то выиграть»