Агент Барриоса: «Правильным решением будет отменить красную карточку!»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал «СЭ», что надеется на отмену красной карточки, которую колумбиец получил в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» об обращении «Зенита» в комитет с просьбой об отмене красной карточки игроку.

«Вильмар должен был получить просто желтую карточку. Правильным решением будет отменить красную карточку. Надеюсь на это», — сказал Поссо «СЭ».

Барриос получил прямую красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Сообщалось, что Макаров получил травму в эпизоде с грубым фолом Барриоса.