Агент Барриоса сообщил, что колумбийцу нравятся российские автомобили, футболист водит LADA

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об автомобильных предпочтениях колумбийца.

«Вильмару нравится российский автопром и, в частности, водить LADA. Всем футболистам «Зенита» выдают машины этой марки. Многие из них ездят на них. Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те и те. Ему нравятся все», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил фото с Барриосом в автомобиле LADA.