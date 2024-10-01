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Сегодня, 16:28

Агент Барриоса сообщил, что колумбийцу нравятся российские автомобили, футболист водит LADA

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Александр Соболев и Вильмар Барриос.
Фото Личный архив Александра Соболева.
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об автомобильных предпочтениях колумбийца.

«Вильмару нравится российский автопром и, в частности, водить LADA. Всем футболистам «Зенита» выдают машины этой марки. Многие из них ездят на них. Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те и те. Ему нравятся все», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил фото с Барриосом в автомобиле LADA.

Александр Соболев
Вильмар Барриос
ФК Зенит

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