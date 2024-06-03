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Сегодня, 23:11

Агент Барриоса: «В Южной Америке и Турции фанаты более страстные, чем в России»

Алина Савинова
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, поделился мнением об атмосфере на стадионах в России и Южной Америке.

«Нет ничего общего. В Южной Америке и Турции фанаты более яркие и страстные. В России же люди приходят на футбол расслабленные. Что нужно изменить в России, чтобы атмосфера на матчах была столь же яркая? Нужно привлекать молодежь на трибуны, чтобы они с самого начала понимали, как нужно болеть. Например, в Колумбии сейчас учатся болеть, смотря на Аргентину. Они видят аргентинский футбол и пытаются копировать», — цитирует агента Metaratings.ru.

30-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. До этого он играл за аргентинский «Бока Хуниорс» и колумбийский «Депортес».

Источник: Metaratings.ru.
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит
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