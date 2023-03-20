Агент Барриоса уточнил сроки восстановления игрока

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, в разговоре с «СЭ» уточнил сроки восстановления колумбийца после травмы плеча, полученной во время матча 19-го турв РПЛ против «Химок» (3:2).

Ранее «СЭ» сообщал, что колумбиец пропустит игры с «Динамо» и ЦСКА и вернется после паузы на матчи сборных.

«Восстановление Барриоса проходит хорошо. Скорее всего, ему понадобится еще пара недель на восстановление. Неизвестно, сыграет ли он с «Уралом», но точно будет доступен к матчу с «Локомотивом», — сказал Поссо «СЭ».

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

В текущем сезоне он провел 19 игр за «Зенит» в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.