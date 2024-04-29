Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:56

Агент Барриоса: «Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» еще больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче», — цитирует Поссо Metaratings.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

После 26 матчей «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. В 26-м туре команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) и потерпела второе поражение подряд.

Источник: Metaratings
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Булыкин назвал главную причину кризиса «Зенита»

«Ростов» — «Оренбург»: гости вышли вперед после ошибки Медведева