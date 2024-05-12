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Сегодня, 16:01

Агент Барриоса заявил, что игроки «Зенита» будут бороться за победу в РПЛ до конца

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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал «СЭ» информацию об эмоциональном высказывании председателя правления «Зенита» Александра Медведева. По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче с ЦСКА (0:1) он назвал футболистов импотентами.

«Не слышал ничего о словах Медведева про «импотентов». Что касается выступления «Зенита» в РПЛ, пока не сыграна последняя игра, возможность стать чемпионам сохраняется. Вильмар и его партнеры по команде будут бороться до последней минуты, чтобы выиграть титул. Если бы становиться чемпионами было легко, все большие клубы из топ-5 выигрывали бы титул каждый год!» — сказал Поссо «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

ФК Зенит
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