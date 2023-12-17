Агент Батчи сообщил, что новый контракт футболиста с «Краснодаром» будет обсуждаться во время сборов

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта футболиста с «быками».

«Как я и говорил, «Краснодар» действительно предложил Батчи новый контракт. Но переговоры пока не ведутся. Вернемся к этому вопросу во время сборов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 25-летний Батчи провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2025 года.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 туров.