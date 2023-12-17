Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Агент Батчи сообщил, что новый контракт футболиста с «Краснодаром» будет обсуждаться во время сборов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта футболиста с «быками».

«Как я и говорил, «Краснодар» действительно предложил Батчи новый контракт. Но переговоры пока не ведутся. Вернемся к этому вопросу во время сборов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 25-летний Батчи провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2025 года.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-batchi-vo-vremya-sborov-pogovorim-o-novom-kontrakte-s-krasnodarom/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Вендела из «Зенита»
Жуков назвал Кассьерру и Сперцяна лучшими игроками РПЛ в 2023 году
Камоцци назвал Сперцяна лидером «Краснодара»
Рианчо: «Испанские тренеры — одни из лучших в мире. Неудивительно, что в РПЛ их много»
«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семак пошутил о своей карьере: «Тренером себя не видел»

Семак — о «Зените»: «Все довольны тем, что находятся в России, все стараются»