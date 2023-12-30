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Сегодня, 15:39

Агент Батчи заявил, что игроком интересуются клубы МЛС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, что его клиент не собирается покидать кубанский клуб грядущей зимой.

«Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок «Краснодара», — приводит слова Маринто «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Батчи провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2025 года.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-marin-o-kluby-mls-interesuyutsya-batchi/
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